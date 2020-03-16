Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
16.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:40
Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.
Atınç Nukan'ın yer almadığı idmanda Alpaslan Öztürk, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında tesislerde kamp yapacağı öğrenildi.
Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.
Atınç Nukan'ın yer almadığı idmanda Alpaslan Öztürk, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında tesislerde kamp yapacağı öğrenildi.
Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çaykur Rizespor, Spor
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