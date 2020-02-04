Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor'la dün 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı.

Dünkü karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de tedavileri süren Wallace Reis ile Deniz Kadah, antrenmanda yer almadı.

Kaynak: AA