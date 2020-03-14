Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe hazırlıklarına başladı.
14.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:54
Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması yaptı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması yaptı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Çaykur Rizespor, Spor
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