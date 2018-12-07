Göztepe Çıkış Peşinde

Ligde en son Çaykur Rizespor
'u 2-0 yendikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a 2-1, Medipol Başakşehir
'e 2-0 ve son olarak Antalyaspor
'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 15. haftaya 18 puan ve averajla 11. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçta ise 1 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.
Demir Grup Sivasspor
ile Göztepe arasında Yeni 4 Eylül
Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak 15. hafta mücadelesinde hakem Arda Kardeşler
düdük çalacak.
Hakan Çinemre
, Adama Traore, Deniz Kadah
, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kart cezalısı Wallace Reis forma giyemeyecek. Göztepe'de Alpaslan Öztürk
, Celso Borges ve Tayfur Bingöl de ceza sınırında bulunuyor.
Antalyaspor,Çaykur Rizespor,Sivasspor
Göztepe, geçen sezon Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-2, İzmir
'dekini ise 1-0 kazanmıştı.
07 Aralık 2018 Cuma 13:53