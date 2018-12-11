Göztepe'de 29. Teknik Adam Kemal Özdeş

Geçen sezon 14 yıl sonra tekrar mücadele ettiği Süper Lig'i teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde tamamlayan Göztepe, bu sezon başında göreve getirdiği Bayram Bektaş 'la 15. haftanın ardından yollarını ayırdı.

İzmir temsilcisi Bektaş'ın yerine 48 yaşındaki Kemal Özdeş'le 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk teknik direktörlük deneyimi Konyaspor 'da

Daha önce 18 ve 19 Yaş Altı Milli Takımları'nda görev yapan Kemal Özdeş, bir süre de Ümit Milli Takımı'nda Raşit Çetiner 'in yardımcılığını yaptı.

Özdeş, kulüp kariyerinde ilk teknik direktörlük deneyimini 2003-2004'te Konyaspor'da yaşadı. O sezon Tevfik Lav 'ın yardımcılığını yapan Özdeş, Lav'ın trafik kazasında hayatının kaybetmesinin ardından ligin son 6 haftasında takımın başında sahaya çıktı.

Daha sonra 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de Manisaspor 'un başına geçen Kemal Özdeş, 2013-2014'te Manisaspor (1. Lig), 2014-2015'te Balıkesirspor (Süper Lig), 2015-2016'da Karşıyaka 'da (1. Lig) görev yaptıktan sonra 2016-2017, 2017-2018 ile 2018-2019 sezonunun ilk 7 haftasında Kasımpaşa 'yı çalıştırdı.

Kulüp kariyerinde teknik direktör olarak 184 maça çıkan Kemal Özdeş, Süper Lig'de 121, 1. Lig'de 45 ve Türkiye Kupası 'nda ise 18 müsabakada görev aldı. Özdeş'in çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda 69 galibiyet, 38 beraberlik ve 77 yenilgi alırken, 266 gol atıp, kalesinde 271 gol gördü.

Süper Lig'de 121 maç

Süper Lig'de Balıkesirspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Manisaspor'la 121 maça çıkan Kemal Özdeş, bu müsabakalarda 40 galibiyet, 30 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Özdeş'in görev yaptığı takımlar 167 gol atarken, 180 gol yedi.

Özdeş, son olarak görev yaptığı Kasımpaşa'da 75 Süper Lig maçında yüzde 38,7 galibiyet oranı yakaladı.

Kemal Özdeş'in kulüp kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve performansları şöyle:

Kategori Takım O G B M A Y

Süper Lig Kasımpaşa 75 29 14 32 112 116

Süper Lig Manisaspor 23 6 8 9 22 26

Süper Lig Balıkesirspor 17 3 6 8 24 29

Süper Lig Konyaspor 6 2 2 2 9 9

1. Lig Manisaspor 36 16 6 14 55 47

1. Lig Karşıyaka 9 2 1 6 6 11

Türkiye Kupası Kasımpaşa 15 10 1 4 34 27

Türkiye Kupası Manisaspor 2 0 0 2 1 4

Türkiye Kupası Karşıyaka 1 1 0 0 3 2

TOPLAM 184 69 38 77 266 271

Göztepe'nin 29. teknik direktörü

Kemal Özdeş, Süper Lig'de 27. kez mücadele eden Göztepe'nin lig tarihindeki 29. çalıştırıcısı oldu.

Sarı-kırmızılı takımda en fazla görev yapan isim 10'u kesintisiz olmak üzere 12 sezon 340 maçta görev alan Adnan Süvari. Süvari'yi 52 maçla Ruhi Karaduman, 38 müsabakayla Andrea Kutik ve 34 karşılaşmayla Tamer Tuna izliyor.