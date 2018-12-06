Göztepe'de 5 Eksik

Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor Toto Süper Lig'de 8 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışmaları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılı futbolcuların idmanı taktik çalışma ile tamamladığı bildirildi.Antrenmandan önce kulüp fizyoterapistlerinden Ahmet Erdem Üstüntaş'ın doğum günü kutlandı.Sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore, Deniz Kadah, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin idmanda yer almadı.Yarın İzmir'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Sivas'a hareket edecek.