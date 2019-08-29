Göztepe'de aleksic olmadı, rota mendoza'ya döndü

SÜPER Lig'de geride kalan 2 haftada aldığı yenilgilerle son sıraya demir atan Göztepe, transferde hareketli günler yaşıyor. Medipol Başakşehir'den orta saha Soner Aydoğdu'yu kiralık olarak resmen renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan'ın Al Ahli Jeddah takımında forma giyen kanat oyuncusu Denjel Aleksic transferinde mutlu sona ulaşamadı. Göz-Göz oyuncuyla her konuda anlaşmasına rağmen Medipol Başakşehir'in araya girmesiyle takviyeyi gerçekleştiremedi. Tecrübeli Sırp futbolcunun Avrupa kupalarında oynamak istemesi nedeniyle Başakşehir'i tercih etmesi İzmir ekibinde şok etkisi yarattı. Aleksic'i takıma kazandıramayan yönetim acil olarak B planına geçti.

Cumartesi günü evinde oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına milat olarak bakan Göztepe, Fransa Lig 1 ekibi Amiens'ten Kolombiyalı golcü Stiven Mendoza'nın peşine düştü. Forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabilen Klombiyalı oyuncuyla apar topar görüşmelere başlayan yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e davet etti. Fransız medyası da Mendoza'nın Göztepe ile flörtte olduğunu yazdı. Futbola ülkesinin Envigado takımında başlayan Mendoza, Deportivo Cali, Hindistan'da Chennaiyin, FC, Brezilya'da Corinthians ve Bahia, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York City FC ile son olarak Amiens'te top koşturdu. Geçen sezon Fransa'da 28 maça çıkan oyuncu 2 gol ve 2 asist yaptı.