Göztepe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde 1 Aralık
Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor
ile karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş
yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, idmanı dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.
Teknik direktör Bektaş, idmanın başında takım kaptanları Beto
, Halil Akbunar ve Andre Castro
ile yaklaşık 15 dakika görüştü.
Adama Traore'nin yer almadığı antrenmanda, Deniz Kadah
ve Lamine Gassama salonda, Kerem Atakan Kesgin ise takımdan ayrı çalıştı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:13