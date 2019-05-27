Göztepe'de bayram havası

SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Ankaragücü'nü bitime 6 dakika kala Deniz Kadah'ın penaltıdan attığı golle 2-1 yenen Göztepe, kümede kalmayı kıl payıyla başarırken, camiaya büyük sevinç yaşattı. Sıkıntılı bir sezonu son dakika mutluluğuyla geride bırakıp 38 puanla ligi 15. tamamlayan Göz-Göz, özellikle son 5 haftada gösterdiği çıkışla en önemli rakipleri Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geride bıraktı. Ligin 22. haftasında düşüşe geçip üst üste 8 maç kazanamayan, evinde hem Akhisarspor hem de Erzurumspor'a 1-0 kaybederek 17. sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılılar Medipol Başakşehir galibiyetiyle kaderini döndürdü.

Sezonun 30. haftasında karşılaşmanın mutlak favorisi olarak gösterilen lider Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen İzmir ekibi tüm kara bulutları dağıtırken şampiyonluk hesaplarını da karıştırdı. Ardından Antalyaspor galibiyetiyle çıkışını sürdüren Göztepe, Sivasspor ve Bursaspor maçlarından 1'er puan aldı. Özellikle 33. haftada Bursaspor ile final niteliği taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşan Göztepe penaltı kaçırdığı zorlu deplasmandan yenilmeden döndü. Aynı hafta Erzurum'un evinde Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetmesiyle Göztepe son haftaya 1 puanlık avantajla girdi. Bursaspor aynı anda başlayan son maçını kazanırken stresli geçen Ankaragücü sınavında rakip 1-1'i bulup Göz-Göz'ü küme düşürecek skoru elde ettiğinde tüm İzmir buz kesti.

Göztepe, 1-1'in ardından son dakikalarda Deniz'in penaltısıyla Bursaspor ve Erzurumspor'un da kazandığı haftayı 3 puanla bitirip 1 puan farkla hedefine ulaştı. Akhisarspor, Erzurum ve Bursa'nın beyaz mendil salladığı Süper Lig'de yoluna devam edecek Göztepe'de futbolcular, teknik ekip, yönetim ve taraftarın yaşadığı coşku görülmeye değerdi. Son düdüğün çalmasıyla birlikte oyuncular göz yaşlarına hakim olamadı. Göztepe'de ikinci dönemini yaşayan Tamer Tuna, tribüne gönderildiği maçta sevincini taraftarlara sarılarak gösterdi. Sakin tavırlarıyla bilinen ancak inanılmaz coşku yaşayan Tuna, kariyerinin en kritik maçını kayıpsız geçti. Genç teknik adam, saha ortasında öğrencileri tarafından omuzlara alınıp havaya atıldı. Tribünlerle kenetlenen takım omuz omuza İsyan Marşı'nı söyleyip Bornova Stadı'nı Göztepe tezahüratlarıyla inletti.

Bu sezon taraftarlarca en çok eleştirilen isim olan Başkan Mehmet Sepil de sevinç göz yaşları döktü. Maç sonu sahaya inen Başkan Sepil, oyunculara tünel girişinde tek tek sarılıp alınlarından öptü. Oldukça mutlu ve heyecanlı olan Mehmet Sepil, "Öldük öldük dirildik ama kurtulduk" dedi. Göztepe'nin Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor'a yenildiği haftalarda yurt dışında olması nedeniyle protestolara maruz kalan Sepil, Başakşehir maçıyla birlikte sürekli takımın yanında yer aldı. Son 5 hafta Urla Adnan Tesisleri'ne adeta üs kuran Mehmet Sepil, "Sezon başında yapamadığımız kenetlenmeyi son haftalarda gerçekleştirdik. Artık geleceğimize bakacağız" cümlelerini kurdu.

ALPASLAN VE HALİL GÖNÜLLERE GİRDİ

GÖZTEPE'nin 27. haftada evinde Akhisarspor'a 1-0 yenildiği maçta stat çıkışında taraftarlarla arbede yaşayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar son maçlarda yeniden gönüllere girdi. Taraftarlarca istenmeyen adam ilan edilen iki oyuncu Çaykur Rizespor ve Erzurumspor maçlarında kadro dışı bırakılırken ardından özür videosu yayınlayıp takıma döndü. Başakşehir maçından itibaren forma giymeyen başlayan Alpaslan ve Halil son 5 haftada sergiledikleri performansla Göztepe'nin kümede kalmasında önemli rol oynadı.

Eksiklerden dolayı Bursaspor ve Ankaragücü maçlarında stoperde görev yapan Alpaslan hem savunmada hem de hücumda çok etkili oldu. Bursaspor deplasmanında 1 golü Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulaması'na takılan Alpaslan, bu kez Ankaragücü müsabakasında fileleri sarsıp takımını ölüm-kalım maçında öne geçiren isim oldu. Halil de yine kanatlarda çalışkanlığı ve hırsıyla bol bol alkış aldı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan ikili kötü günleri mazide bıraktı.

DENİZ KADAH BU KEZ ATTI

SEZONUN ikinci yarısında Göztepe'ye hayat veren isimlerin başında gelen Deniz Kadah, Ankaragücü maçının 84. dakikasında attığı penaltı golüyle takımını kümede tutan isim oldu. Geçen hafta Bursaspor deplasmanında 72. dakikada kullandığı kritik penaltıyı gole çeviremeyip maç sonu ağlayan Deniz, bu kez sevinç göz yaşlarına boğuldu. Bursa deplasmanı sonrası Deniz'i tribüne çağırıp moral veren taraftarlar, hayati öneme sahip atışı soğukkanlılıkla kullanıp bu kez büyük mutluluk yaşayan futbolcuyu bağrına bastı. Sezon başında Antalyaspor'dan gelen Deniz Kadah, ilk yarıda yaşadığı sakatlıklar yüzünden istikrarlı bir şekilde forma giyemedi. Ancak ikinci devrede toparlanan Deniz, 16 maçta 7 gol attı.

TAMER TUNA İNANDI VE KAZANDI

GÖZTEPE'de ikinci dönemini geçiren teknik direktör Tamer Tuna zor süreci başarıyla atlattı. Göz-Göz'de geçen sezon da görev yapan Tuna, takımı altıncı yapsa da Başkan Mehmet Sepil ile anlaşamayınca lig sonunda sözleşmesi yenilenmedi. Bu sezon 23. haftada Kemal Özdeş'in yerine düşme hattındaki takımda düşünmeden tekrar göreve gelen genç çalıştırıcı, en sıkıntılı günlerde, "Sezon sonunda Süper Lig'de kalan bir Göztepe olacak" diyerek takıma güvenini hep taze tuttu. Özellikle son 5 haftada kadroda bazı revizyonlara giden Tamer Tuna emeğinin karşılığını aldı. Ankaragücü galibiyetiyle lige tutunan Tamer Tuna'nın Göztepe'si tüm camiayı sevince boğdu.

VAR BU KEZ GÖZTEPE'YE YARADI

SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi son maçta Göztepe'yi ipten aldı. VAR uyarısıyla toplam 6 golü iptal edilen, rakip lehine çizilen ofsayt çizgilerine ağır tepkiler gösteren Göztepe bu kez hayati VAR kararıyla ligde kaldı. Maçın 84. dakikasında Ankaragücülü Cebrail'in topa ceza sahası içinde elle müdahale ettiğini görmeyen Hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi. Ancak VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan Çakır, kontrol noktasından pozisyonu izleyip penaltı düdüğünü çaldı. Böylece VAR'ın devreye girmesiyle penaltı kazanan Göztepe'de Deniz Kadah topu filelere gönderip takımın kümede kalışını ilan etti.

KÜME DÜŞENLERİ YENEMEDİ

TOPLADIĞI 38 puanla 15. sırayı elde ederek Bursaspor'un 1 puan önünde kümede tutunan Göztepe, bu sezon ilginç bir istatistiğe imza attı. İzmir temsilcisi lige veda eden Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisarspor maçlarının hiçbirini kazanamadı. Akhisarspor ve Erzurumspor'a iki maçta da kaybeden sarı-kırmızılılar Bursaspor ile yenişemedi. Göztepe küme düşen 3 takımdan sadece 2 puan çıkarabildi. Göztepe ligde yalnızca Ankaragücü'nü hem içerde hem de dışarda mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: DHA