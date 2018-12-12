Göztepe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 14 Aralık
Cuma günü Bursaspor
'u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından hücum varyasyonları üzerinde durdu. İdmanın ikinci bölümde ise şut çalışması yapıldı. Hakan Çinemre
ve Adama Traore'nin katılmadığı idmanda Deniz Kadah
, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
14 Aralık,Bursaspor
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:01