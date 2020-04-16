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Göztepe'de Castro sonradan açıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli oyuncusu Andre Castro, sezon başında yaşadığı hayal kırıklığını teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çabuk atlattı.

16.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:15
Göztepe'de Castro sonradan açıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli oyuncusu Andre Castro, sezon başında yaşadığı hayal kırıklığını teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çabuk atlattı. Eski çalıştırıcı Tamer Tuna döneminde ilk 7 maçta sadece 2 kez 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, Palut'la birlikte eski günlerine geri döndü. Tamer Tuna'nın 11'de yer vermediği Castro, yeniden takımın en önemli kozlarından biri olmayı başardı.

Teknik adam değişiminden sonra vazgeçilmezler arasına giren tecrübeli orta saha oyuncusu, İlhan Palut'la 16 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 3 gol atıp 1 de asist yapan Castro toplamda 1808 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Andre Castro ile yeni bir mukavele yapmak istediği, görüşmelerin en kısa süre için başlayacağı vurgulandı. Castro, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'dan Göztepe'ye gelmişti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Spor
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