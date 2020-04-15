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Göztepe'de Deniz'in şanssızlığı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de aylar sonra 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'la oynanan erteleme maçında forma giyen Deniz Kadah koronavirüs engeline takıldı.

15.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:37
Göztepe'de Deniz'in şanssızlığı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de aylar sonra 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'la oynanan erteleme maçında forma giyen Deniz Kadah koronavirüs engeline takıldı.

Son maçta 90 dakika sahada kalıp yeniden teknik ekibin gözüne girmeyi başaran deneyimli futbolcu, tam formasına kavuşmuşken pandemiye alınan tedbirler yüzünden maçların ertelenmesiyle şanssızlığına yenildi. Bu sezon ikinci yarıda 18'inci haftada Antalyaspor'la oynanan ilk karşılaşmada sadece 1 dakika görev alan Deniz daha sonra yedek kulübesine mahkum oldu. Ancak çalışmalarını aksatmayan ve küsmeyen 34 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor maçına on birde çıkıp 90 dakika sahada kaldı. Salgının patlak vermesi sonucu Deniz'in hayalleri de suya düştü. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli orta saha oyuncusuyla yeni bir kontrat yapılmayacağı iddia edildi. Deniz Kadah, 2019-2020 sezonunda Göztepe'de toplam 13 maça çıkıp skora katkı koyamadı.


- İzmir

Kaynak: DHA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Deniz Kadah, Spor
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