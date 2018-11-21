Göztepe'de Deniz Kadah Hasreti Bitiyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:07



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:07

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlığı sebebiyle son 5 maçta kadroda yer alamayan Deniz Kadah, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.Süper Lig'de pazartesi günü lider Medipol Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanan Göztepe'de sakatlıklardan kurtulan isimler, teknik heyetin yüzünü güldürürken, sarı-kırmızılı takımın gurbetçi oyuncusu Deniz Kadah haftalar sonra yeniden sahalara dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Sezon başında Ghilas'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kadroda bulunan tek golcü olan Deniz; Jerome ve Cikalleshi'nin takıma katılmasıyla 11'deki yerini kaybetmişti. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın hamle oyuncusu olan Kadah, son olarak 8. haftada Kasımpaşa deplasmanında 83. dakikada oyuna dahil oldu. O maçın ardından sakatlanan ve 1'i kupa olmak üzere son 5 karşılaşmada kadroya giremeyen gurbetçi oyuncunun sakatlığını atlattığı bildirildi. Takımla birlikte çalışan Deniz'in, Medipol Başakşehir karşısında maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu sezon 6 maçta 383 dakika forma giyen deneyimli oyuncu, henüz gol atma başarısı gösteremedi.Tek eksik TraoreDeniz Kadah'ın takıma dönmesiyle sevinen Göztepe'de Başakşehir maçı öncesinde tek eksik geçtiğimiz haftalarda sakatlanarak sezonu kapatan sol bek Adama Traore. Takımda eksik oyuncu sayısının az olması teknik heyeti memnun ederken, Bayram Bektaş'ın ideal 11'ini bozması beklenmiyor.Gassama'nın babalık sevinciSezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen ve gösterdiği başarılı performansla Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın değişmezleri arasına giren Lamine Gassama, ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Deneyimli oyuncunun eşi dünyaya bir kız çocuğu getirirken, yeni doğan bebeğe Liya adı verildi. - İZMİR