Göztepe'de Deniz Kadah ve Kerem Takımdan Ayrı Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de dün Medipol Başakşehir
'e 2-0 mağlup olan Göztepe, 1 Aralık
Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Medipol Başakşehir maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalıştı.
Deniz Kadah
ile Kerem Atakan Kesgin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
Antalyaspor,Deniz Kadah