27 Kasım 2018, 20:00
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Göztepe'de Deniz Kadah ve Kerem Takımdan Ayrı Çalıştı

Göztepe

Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Göztepe'de Deniz Kadah ile Kerem Atakan Kesgin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de dün Medipol Başakşehir'e 2-0  mağlup olan Göztepe, 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor  maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmanda Medipol Başakşehir maçında uzun süre forma giyen  oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalıştı.
Deniz Kadah ile Kerem Atakan Kesgin çalışmalarını takımdan ayrı  sürdürdü.
  
Antalyaspor,Deniz Kadah

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