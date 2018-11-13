Göztepe'de En Golcü Yerli Yasin

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor
'a deplasmanda 2-1 kaybederek milli araya üzgün giren Göztepe'de Yasin Öztekin
son 1.5 sezonun en golcü yerli oyuncusu oldu.
Sezon başında Galatasaray
'dan transfer edilen deneyimli kanat oyuncusu attığı 7 golle iyi bir performans sergilerken, geçen sezon 5 kez fileleri sarsan Tayfur'u geride bıraktı. İlk kez 2-0 kazanılan Kayserispor
müsabakasında siftah yapan 31 yaşındaki Yasin, Trabzonspor
(2), Atiker Konyaspor
, Kasımpaşa
, Çaykur Rizespor
ve Erzurumspor karşılaşmalarını boş geçmedi.
Aynı zamanda Kayserispor ve Konyaspor maçlarında asist de yapan Yasin, 12 maçta toplam 1005 dakika süre aldı. Yasin'in ardından Alpaslan 2 golle en skorer yerli isim oldu. Halil Akbunar da 1-0 kazanılan Fenerbahçe
mücadelesinde ağları sarsmıştı. Göztepe'nin Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldiği 2016-2017 sezonunda ise yerli golcü Umut Nayir 29 maçta 13 gol atmayı başarmıştı. Şu an Bursaspor
forması giyen Umut, Türkiye Kupası
'nda da 5 kez gol sevinci yaşamıştı. Ligde 18 puanla 8. sırada yer alan Göztepe, milli aranın ardından lider Medipol Başakşehir
'i konuk edecek. - İzmir
Erzurumspor Kulübü