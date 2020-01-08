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Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı

Süper Lig takımlarından Göztepe'de iki isim kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin, Antalya kampına götürülmedi.

08.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:56

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını bugün başlayacağı kampında sürdürecek Göztepe'de, golcü Eren Derdiyok ve kanat oyuncusu Yasin Öztekin kadroya alınmadı. Teknik Direktör İlhan Palut, iki oyuncunun da ikinci yarıdaki takım kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Antalya'ya hareket öncesi açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Her ayrılık üzücüdür. Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler yaratabiliyor. Bizim de kendi oyun planımızda daha da yoğunlaşmamız adına sayımızı düşürmemiz gerekiyor. Yasin ve Eren ilk yarı boyunca disiplinle çalıştı. Ancak forma giyemediler. İkisi de Antalya kamp kadrosuna dahil edilmeyecek. Kadromuz kalabalıktı. Bazı isimlerle yollarımızı ayırmamız gerekiyordu" dedi.

İKİ İSİM DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Göztepe kadrosunda Galatasaray patentli iki isimden 32 yaşındaki Yasin, İzmir ekibindeki ilk yılında 30 resmi maça çıkıp 9 gol attı. Bu yıl ise yedek kulübesine mahkum olan tecrübeli yıldız, 8 lig, 4 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi. Süper Lig'de bu sezon hiç ilk 11'de görev alamayan Yasin attığı 2 golü kupada kaydetti.

Yaz döneminde yine Galatasaray'dan Göz-Göz'e imza atan Eren Derdiyok da beklentileri bir türlü karşılayamadı. Tecrübeli gol ayağı 5 Süper Lig, 4 kupa karşılaşmasında oynadı. Adı doğup büyüdüğü İsviçre takımlarıyla anılan Eren, kupa sınavlarında 3 gol atarken ligde golle tanışamadı.

İLHAN PALUT: İLK YARIDA DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK

İlhan Palut, ilk yarı değerlendirmesinde bulundu. Kamp öncesi basın mensuplarına konuşan Palut, "Göztepe takımı daha iyisini yapabilirdi. Özellikle son 3 haftaya baktığımız zaman 2 deplasman maçından istemediğimiz mağlubiyetlerle ayrıldık. Bunlar belki puanlarla geçilseydi, ilk yarıyı iyi bir puan ve performansla bitirebildiğimizi söyleyebilirdim. İlk yarıyı özetleyecek olursak; bence ne çok iyi ne çok kötü, ortalama seviyede bir ilk yarı geçirmiş olduk" diye konuştu.

Palut, ligin ilk devresinin son haftalarında sahaya yansıttıkları istekli futbolu sürdüreceklerini belirterek, "Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ara transfer döneminde kadromuza 2 veya 3 ismi eklemeyi düşünüyoruz. Belirlediğimiz oyuncular var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Yönetim kurulumuz gerçekten çalışıyor. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz" dedi.

Palut, ligin ilk yarısında sakatlanan Poko'nun Antalya kampında takıma katılacağını ve ne zaman hazır olacağının orada belli olacağını, Atınç'ın ise tedavi sürecinin devam etiğini sözlerine ekledi.

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Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı

Antalya, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
GS Lİ: Bu adamlarla şampiyonluk yaşadık. Oynadığımız ligin kalitesini burdan tartabilirsiniz
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12345: ne oldu ronaldo öztekin''e nazar mı oldu acaba. karambole futbolcu olmuş sonra vazgeçilmez sanıyordu kendisini şimdi gittiği takımda istenmiyor
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