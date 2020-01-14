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Göztepe'de forvet hareketliliği

Süper Lig'de ara transfer döneminde şu ana kadar takviye yapamayan Göztepe, Kayserispor'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü Adebayor'la temaslarını sürdürürken gözünü Norveç'e çevirdi.

14.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:33Göztepe'de forvet hareketliliği

Süper Lig'de ara transfer döneminde şu ana kadar takviye yapamayan Göztepe, 'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü 'la temaslarını sürdürürken gözünü 'e çevirdi.

En az 3 transfer yapması beklenen sarı-kırmızılılar, Molde'nin Nijeryalı santraforu Leke James ve Viking Stavanger takımının kaptanı sol kanat Zlatko Tripic'le görüşmelere başladı. Teknik direktör İlhan Palut, forvete Adebayor ya da James ikilisinden birini istediği belirtildi. Norveç pazarına inen yönetimin en kısa zamanda James ve Tripic transferlerini resmiyete kavuşturacağı açıklandı.

Avrupa kariyerine Norveç'te Aalesund takımında başlayan 27 yaşındaki golcü James, 2016-2017'de Çin'in Beijing Enterprises takımında forma giyip ardından Molde'ye transfer oldu. Son 2 sezonu Molde'de geçiren deneyimli futbolcu, ligde 28 maçta 17 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Hırvat asıllı Norveçli 27 yaşındaki sol kanat Tripic ise Molde altyapısından yetişti. Almanya'da Greuther Fürth ve Moldova'da FC Sheriff takımında oynayan Tripic ligde 24 müsabakada 5 gol kaydetti.


- İzmir

Kayserispor, Adebayor, Norveç, Spor

Kaynak: DHA

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