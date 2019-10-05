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Göztepe'de galibiyet sevinci

- Göztepe'de galibiyet sevinciİZMİR - Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'nin sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

05.10.2019 21:14
- Göztepe'de galibiyet sevinci
İZMİR - Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'nin sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek puanını 9'a çıkaran Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Müsabakanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, kazanma arzularının üst seviyede olduğunu söyledi. Tuna, "Bugün kazanma arzumuz üst seviyedeydi. Erken golü attıktan sonra penaltıyı kaçırdık. Ardından peş peşe iki gol bulup devreye 3-0 öne girmemiz bunun göstergesiydi. Az gol atmak kendimizi eleştirdiğimiz bir konuydu ancak çalışmalarımız bizi bu noktaya getirdi. 7 maçın 4'ünde gol yememek çok güzel. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Hücumdayken iyi savunuyoruz. Oyunumuzu geliştirdiğimiz taktirde daha iyi yerlere gelebileceğimizi biliyoruz. Kayserispor'da eksik oyuncuları da bizim için avantajdı. Aramıza katılan oyuncular da bize hem oyun hem de karakter olarak avantaj sağladı" dedi.
Göztepe'de galibiyet sevinci

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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