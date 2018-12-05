05 Aralık 2018, 10:26
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Göztepe'de Hakan Çinemre, Sakatlığı Nedeniyle Sezonu Kapattı

Göztepe'nin savunma oyuncusu Hakan Çinemre, sağ diz ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı. Çinemre'nin sahalara dönmesi, 7 ayı bulacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncusu Hakan Çinemre, sağ diz ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nazilli Belediyespor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sakatlanan Hakan Çinemre'nin, sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptandığı bildirildi.

SAHALARA DÖNMESİ UZUN SÜRECEK

Ameliyat edilmesi planlanan oyuncu için 6-7 aylık tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan, 24 yaşındaki futbolcunun, geçen yılın ekim ayında sağ diz ön çapraz bağında yine yırtık meydana gelmişti. Çinemre, geçen sezon bu sakatlığı sonrası forma giyememişti.

Nazilli,Hakan Çinemre
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:26



YORUMLAR (3)
GALATASARAYLILAR PENDİK: kardeşim geçmiş olsun dün maçı seyrediyordum senin acı içinde kıvranman bizi çok üzdü allah acil şifalar versin birdaha yaşatmasın bu sakatlığı yeni düzelmişti geçmiş olsun hakan selam
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CHEE: geçmiş olsun adandemirspor taraftarı unutmadı seni ADAMM ADAMM
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ABUŞ: Nazar değdi çocuğa Eskişehir Spor''da oynarken çok beğenirdim. Göztepe''de de çok iyidi. Geçmiş olsun.
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