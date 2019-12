Göztepe'de hedef istikrar yakalamak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, iyi mücadele eden bir Göztepe hedeflediklerini ve bu yolda çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.Gazetecilere açıklamada bulunan Palut, MKE Ankaragücü karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını, yakaladıkları çıkışı devam ettirdiklerini dile getirdi.Bu hafta karşılaşacakları Gençlerbirliği 'nin, son oynadığı Fenerbahçe maçı dışında bir çıkış içinde olduğunu kaydeden Palut, "Bu ligde her maç gerçekten çok zor ve 3 puan ortada. Çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Önemli olan kısa vadeli çıkışlar yakalamak değil, bunu bir istikrara dönüştürebilmek. Gençlerbirliği maçına da bu bakış açısıyla hazırlanıyoruz." dedi.Göreve geldikten sonra kendi anlayışlarına uygun bir futbol ortaya koymak için çalıştıklarını ve ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Palut, "Topa sahip olan, coşkulu oynayan, çok iyi mücadele eden, pozisyonlara daha çok girebilen ve rakibe az pozisyon veren bir Göztepe hedefliyorduk. Bu yolda ilerliyoruz. Oyuncularımızın reaksiyonu iyi. Tam olarak bunu oturtmuş olamasak da sahada gayret ve istek görüyorum. Yol alıyoruz." diye konuştu.Yeni stat heyecanıSüper Lig'de takımların gerçek hedeflerinin, ikinci devrenin ortalarından sonra netleştiğini anlatan Palut, şunları söyledi:"Şu andaki tek hedefimiz, alabildiğimiz en fazla puanı toplamak. O yolda ilerliyoruz, maç maç bakıyoruz. İkinci yarı başladıktan sonra bir hedef önümüze çıkacaktır ve onu sonuna kadar kovalayacağız. Yeni stadımız için taraftarımızın ve camiamızın heyecanına ben de dahilim. O stada ne kadar yüksek puanda gidebileceğimizin, o stada nasıl en iyi futbolu oynayarak gidebileceğimizin çalışması içindeyim. Umarım her şey güzel olur."Palut, antrenmanlarda 34 oyuncuyla çalıştıklarına ve kalabalık bir takım olduklarına dikkati çekerken, transfer için önce eksiltmelerin yapılması gerektiğine işaret etti.Şu ana kadar eksikliğini gördükleri iki bölge ile ilgili yönetime görüş bildireceklerini kaydeden Palut, "Onlar da bu konuda çalışma yapacak. Takıma en iyi hizmeti verecek bir yıldız mı olur, yoksa oyun sistemine en iyi şekilde uyacak oyuncular mı olur, onu yönetim kurulumuz belirleyecek." şeklinde konuştu.Göreve geldiğinde tecrübesiz olduğuna dair eleştirilerin yapıldığının hatırlatılması üzerine Palut, şunları kaydetti:"Bunu (eleştirileri), konuşarak, 'Bunları yapacağım' diyerek aşmak çok zor. O yüzden sadece çalışma yönünü seçiyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Daha da pekiştirmemiz lazım. Hedefim, takımımızı çok iyi bir noktaya getirmek. Göstereceğim performansla, genç hocalarla alakalı önyargı taşıyan camialar varsa ve onları da kırabilirsem, bu beni mutlu edecek."Palut, sakatlığı bulunan Andre Poko ile cezalı Soner Aydoğdu ve Alpaslan Öztürk'ün Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyeceğini, tedavileri süren Beto ile Halil Akbunar'ın durumlarının ise daha sonra belli olacağını sözlerine ekledi.