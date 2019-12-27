Haberler » Spor » Göztepe'de hedef önce puan sonra operasyon - Spor

Göztepe'de hedef önce puan sonra operasyon

SÜPER Lig'de pazar günü lider Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkıp sezonun ilk yarısını tamamlayacak Göztepe, karşılaşmadan puan ya da puanlar beklerken, maç ertesi kadroda operasyon başlayacak.

27.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:29 Göztepe'de hedef önce puan sonra operasyon

SÜPER Lig'de pazar günü lider Demir Grup deplasmanına çıkıp sezonun ilk yarısını tamamlayacak Göztepe, karşılaşmadan puan ya da puanlar beklerken, maç ertesi kadroda operasyon başlayacak. Ligin ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak sarı-kırmızılılarda ilk olarak 34 kişilik kadroda azalmalar olacak. İkinci yarıya daha güçlü oyuncu grubuyla başlamayı hedefleyen Göz-Göz'de forma şansı bulamayan gençler alt liglerdeki takımlara kiralanacak. Teknik kadronun verim alamadığı Eren, Borges, Yasin ve Sanneh gibi isimlerle de masaya oturulacak. Futbolculara teklif olması halinde yollar ayrılacak ya da oyuncularla karşılıklı anlaşma yolu denenecek.

Dış transferde de çalışmalarına başlayan Göztepe'de en az 3 bölgeye takviye yapılacak. Özellikle yeni stadına geçmesiyle hedef büyütecek İzmir ekibinde taraftarlar yıldız bir ismi takımda görmek isterken, Başkan Mehmet Sepil de bu çağrıya kayıtsız kalmayacak. Avrupa'da tanınmış, hücuma yönelik bir futbolcuyu İzmir'e getirmeyi amaçlayan yönetim, teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda savunma ve orta sahaya da oyuncu monte edecek. Önce Sivasspor maçını kazasız atlatmayı amaçladıklarını söyleyen İlhan Palut, "Transferlerimiz çok sayıda olmayacak, aramızdan giden arkadaşlarımız da olacak. Ancak önce ligin ilk devresini güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.


- İzmir

Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:21   TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret - Spor
14:21   TFF, VAR kayıtlarının açıklanmayacağını duyurdu - Spor
14:20   Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem uygulaması kayıtlarının kamuoyu ile... - Spor
14:19   Bandırmaspor'u şirket gibi yöneterek ayağa kaldırdı - Spor
14:19   Denizlispor ilk devreyi Ankara'da tamamlayacak - Spor
13:34   Galatasaray, Manuel Da Costa ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı - Spor
13:10   Marcelo, sözleşmesi bitene kadar Lyon'da kalmaya karar verdi - Spor
12:51   Falcao'nun River Plate'e geri döneceği iddia edildi - Spor
12:48   Michail Antoino lüks aracıyla kaza yaptı - Spor
08:52   Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı - Spor
27.12.2019 14:23:32