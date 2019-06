Göztepe'de hentbola eski kaptandan destek

Yaşadığı bütçe sıkıntıları yüzünden Hentbol Erkekler Süper Ligi'nden çekilmesi gündeme gelen Göztepe'ye eski oyuncularından destek yağıyor.

Sarı-kırmızılıların bir alt lige düşürülebileceği iddiası üzerine Can Çelebi'den sonra eski kaptan Gökhan Örnek de kulübe destek çıktı. Gökhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göztepe hentbol için yerel seçimler öncesi her fırsatta Göztepeli olduğunu dile getiren siyasi görüş ve parti ayırmadan tüm belediye başkanlarına seslenmeliyiz. Her belediye bütçesinin binde ikisini amatör branşlara yatırabilir. Süper Lig'de Göztepe'nin yanında olmanız sizler için çok kolay. Sizlerin desteğiyle takımın Süper Lig'de kalacağına inanıyorum, saygılarımla" ifadelerini kullandı. Can Çelebi ise, "Ben Avrupa'daki kariyerimi bırakır Göztepe'ye gelirim. Hiçbir beklentiye girmeden oynarım. Yeter ki takımımız Süper Lig'de devam etsin" demişti.



Kaynak: DHA

