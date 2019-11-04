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Göztepe, İlhan Palut'a emanet!

Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, son olarak Hatayspor'u çalıştıran İlhan Palut'u takımın başına getirdi.

04.11.2019 20:00

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibinin yarınki antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.

HATAYSPOR'U 2. LİG'DEN 1. LİG'E TAŞIMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 10 hafta sonunda topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Göztepe, İlhan Palut'a emanet!

Hatayspor, Spor

Kaynak: AA


YORUMLAR (3)
KÖKSAL AKIN:bu ülkede oyunu en iyi okuyan birisi, , , futbolun bu ülkede 4 büyüklere ait yandaş, erk kanserli torpil alanı var, birde futbolun gerçek prof ları var. . . bu kişide onlardan biri. . . . . .
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MALATYASPORLU:GÖZTEPE GALİBA KÜME DÜŞMEYİ GÖZE ALMIŞ Kİ BÖYLESİNE SIRADAN ADI SANI DUYULMAMIŞ TEK TECRÜBESİ HATAYSPORU 2. LİGDE ŞAMPİYON YAPMAK OLAN BİRİNİ HOCA OLARAK ALMIŞ! BU ADAMIN SÜPER LİGİ KALDIRACAK KAPASİTESİNİN OLDUĞUNU SANMIYORUM. . ?
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HATAYSPORLU:Bu beğenmediğin adamı sezon basında Malatyaspor çok istedi ama Ilhan hoca bırakmadı Hatayı sonra yönetimle sorun yaşadılar bıraktı zaman gösterecek kapasitesi var mi yok mu malatya sporlu
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