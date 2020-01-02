Haberler » Spor » Göztepe'de ilk yolcu Eren Derdiyok olacak - Spor

Göztepe'de ilk yolcu Eren Derdiyok olacak

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de gözden düşen Eren Derdiyok'a doğup büyüdüğü İsviçre'den teklifler gelmesi yönetimi umutlandırdı.

02.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:48 Göztepe'de ilk yolcu Eren Derdiyok olacak

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de gözden düşen Eren Derdiyok'a doğup büyüdüğü 'den teklifler gelmesi yönetimi umutlandırdı.

Sezon başında Galatasaray'dan büyük umutlarla gelen ancak yedek kulübesini mesken tuttuğu ligde gol atamayan gurbetçi golcü için 3 takımın devrede olduğu ifade edildi. Bu ekiplerden birinin Zürih olduğu öğrenilirken, Eren'in de İsviçre'ye dönmeye çok sıcak baktığı vurgulandı. Sarı-kırmızılılarla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla bağlar koparılmaya çalışılacak. Başkan Mehmet Sepil, bonservis konusunda Eren ve İsviçre kulüpleriyle anlaşamazsa oyuncu kiralık olarak verilecek. Göztepe, Eren'in yanı sıra Borges, Yasin, Sanneh ve Deniz'le da vedalaşmayı planlıyor. Ocak ayında en az 3 takviye gerçekleştirmeyi düşünen yönetim, stoper, sol bek ve forvet mevkilerine öncelik verecek.

 



İsviçre, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:24   Adana'da TTF Hakem Gelişim Semineri - Spor
14:20   Son dakika transfer haberleri | Boluspor, Halilovic ve Delarge ile anlaştı - Spor
14:19   Real Madrid Yeni Yılı Antrenmanlara Açtı - Spor
14:19   Real Madrid 2010'ların En Başarılı Takımı - Spor
14:19   Ramadan'ın Huddersfield'a Golü - Spor
12:46   Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir - Spor
12:44   Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ardından Hüseyin Çimşir teknik direktörlük görevine getirildi - Spor
11:58   Cüneyt Çakır, 5 ayda 305 bin lira kazandı - Spor
11:54   Akhisarspor'a, Dany ve Josue'nin alacaklarından dolayı transfer yasağı getirildi - Spor
11:44   David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu - Spor
2.01.2020 14:35:01