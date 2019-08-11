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Göztepe'de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi

Göztepe'de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi Kaçak kurban kesenlerle Zabıta ekipleri arasında arbede yaşandıİSTANBUL - Göztepe'de kurban satış pazarının yanındaki arsada kaçak şekilde kurban kesimi yapan bir grup şahıs, zabıta tarafından engellendi.

11.08.2019 10:24
Göztepe'de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi
Göztepe'de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi
Kaçak kurban kesenlerle Zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı
İSTANBUL - Göztepe'de kurban satış pazarının yanındaki arsada kaçak şekilde kurban kesimi yapan bir grup şahıs, zabıta tarafından engellendi. Kaçak kesim yapan şahıslar, zabıtanın engeli karşısında tepki gösterdiler. Şahıslara para cezası verildi.
Göztepe'de saat 08.00 sıralarında bir grup şahıs, kurbanlık hayvan satış yerinin yanındaki boş arsada kaçak şekilde kurban kesmeye başladı. Olay yerine zabıta ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Zabıta tarafından engellenen şahıslar kendilerini savunarak kesime devam etmek isteyince zabıta ile aralarında sözlü münakaşa yaşandı. Daha sonra şahıslara kaçak kesim yaptıkları nedeniyle para cezası verildi.
Göztepe'de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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