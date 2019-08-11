Haberler» Güncel» Haber

Göztepe'de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi

Göztepe'de kurban satış pazarının yanındaki arsada kaçak şekilde kurban kesimi yapan bir grup şahıs, zabıta tarafından engellendi.

11.08.2019 10:25
Göztepe'de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi
Göztepe'de kurban satış pazarının yanındaki arsada kaçak şekilde kurban kesimi yapan bir grup şahıs, zabıta tarafından engellendi. Kaçak kesim yapan şahıslar, zabıtanın engeli karşısında tepki gösterdiler. Şahıslara para cezası verildi. Göztepe'de saat 08.00 sıralarında bir grup şahıs, kurbanlık hayvan satış yerinin yanındaki boş arsada kaçak şekilde kurban kesmeye başladı. Olay yerine zabıta ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Zabıta tarafından engellenen şahıslar kendilerini savunarak kesime devam etmek isteyince zabıta ile aralarında sözlü münakaşa yaşandı. Daha sonra şahıslara kaçak kesim yaptıkları nedeniyle para cezası verildi.
(Metin Başar - Gamze Erdemir - Mustafa Biçer/İHA)
Göztepe'de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:03   Nijerya'da serbest bırakılan denizciler Türkiye'de
11:03   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
11:01   Görme engelli yetimin kurban hayali gerçek oldu
11:01   Acemi kasaplar, soluğu acil servislerde aldı
11:01   Bayramda ilk ziyaretini şehit oğlunun kabrine yaptı
11:00   Rusya'da müslümanlar Kurban Bayramı'nda camilere sığmadı
10:58   Antalyalı işadamı mezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu