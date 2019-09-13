Göztepe'de kadro değişiyor

Süper Lig'de pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna'nın yeni transferleri ilk 11'e monte edeceği öğrenildi.



Lige istediği gibi başlayamayan Göztepe, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçına odaklandı. Galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmeyen Tamer Tuna'nın öğrencileri, sezonun ilk 3 puanını alıp İzmir'e getirmek istiyor. Transfer sezonunun son günüde atağa kalkan ve birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımda, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da ilk 11'de değişiklikler yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Jerome ve Reis dışında eksik oyuncu bulunmaması da Tuna'nın elini bir hayli güçlendiriyor.



Mossoro 11'e



Yeni transferlere şans vermesi beklenen Tuna'nın, Reis'in yokluğunda savunmanın ortasında Sanneh'i oynatmasına kesin gözüyle bakılırken; deneyimli teknik adamın defansın önünde Poko'dan vazgeçmesi beklenmiyor. 3'lü orta saha düzenini bozmayacak olan deneyimli çalıştırıcının Poko'nun önünde ise Soner ve Mossoro ikilisine şans tanımasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanatlarda ise yeri garanti olan tek oyuncu Serdar Gürler. Serdar'ın sağ kanatta oynaması durumunda sol kanat için Napoleoni formaya en yakın isim olarak dikkat çekiyor. Deneyimli teknik adamın gol umudu ise Eren Derdiyok olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA