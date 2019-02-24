Göztepe'de Kemal Özdeş Dönemi Resmen Sona Erdi

Göztepe'de kulüp başkan vekili Talat Papatya, Kemal Özdeş'le yollarını ayırdıklarını açıkladı. Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde kötü gidişatlarının olduğunu, dün uzun süren toplantılarla bunun değerlendirmesini yaptıklarını söyledi. Bu süreçte Göztepe'nin tüm birimleriyle görüşmeler yaptıklarını kaydeden Papatya, şöyle konuştu:

"KEMAL ÖZDEŞ DEĞERLİ BİR HOCA"

"Uzun uzun konuştuk. Kemal Özdeş değerli bir hoca, kendisinin de tespitleri oldu. Maalesef futbolda bunlar var. Kemal Özdeş'le dün akşam itibarıyla yollarımızı ayırdık. Bugüne kadar gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi de 'Bir gün Göztepe'de çok iyi bir şekilde göreve geleceğime eminim.' dedi."

"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

Papatya, bu kadar sık hoca değişimini doğru bulmadıklarını ancak futbolda bunların yaşandığını belirterek, "Biz iyi bir takımız, kaliteli bir takımız. Ancak ortada da bir sorun var, nedenlerini araştırmaya çalıştık. Vardığımız sonuçta da değişimin takıma faydalı olacağı kanaatine vardık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA