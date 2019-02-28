Göztepe'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor
ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü Ziraat Türkiye Kupası
mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor
'a karşı forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular istasyon çalışmasının ardından dar alanda idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Lumor Agbenyenu, Hakan Çinemre
, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA