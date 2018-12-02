Göztepe'de Kupa Mesaisi Başladı

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında 4 Aralık
Salı günü deplasmanda Nazilli
Belediyespor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Antalyaspor
maçında oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı kaydedildi.
Diğer oyuncuların ise 5'e 2 pas ve şut çalışmaları yaptıkları aktarıldı.
Antrenmandan önce genç kaleci Eren Bilen'in doğum gününün kutlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Axel Ngando, Deniz Kadah
ve Kerem Atakan Kesgin, takımdan ayrı çalıştı.
Aralık,Türkiye Kupası
02 Aralık 2018 Pazar 16:51