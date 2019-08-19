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Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü

Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsüİZMİR - Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Antalyaspor'a kaybeden Göztepe'de Yardımcı Antrenör Tahsin Tam mağlubiyeti ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi.

19.08.2019 00:42
Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü
Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü
İZMİR - Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Antalyaspor'a kaybeden Göztepe'de Yardımcı Antrenör Tahsin Tam mağlubiyeti ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi.
Süper Lig'e Antalyaspor yenilgisiyle başlayan Göztepe'de maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yardımcı Antrenör Tahsin Tam, sezona galibiyetle başlayamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Tam, "Maça istekli başladık ve kazanmak istiyorduk. Golü yedikten sonra gerekli pozisyonları bulamadık. Fiziksel olarak zorladık ama rakibimiz bize fırsatı vermedi. Tipik beraberlik maçıydı. İlk maçta seyircimize 3 puan elde hediye etmek istiyorduk. İlk maçı kaybetmek üzücü ama ilerleyen haftalarda bunu telafi edecek bir ekibiz" diye konuştu.
Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü

Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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