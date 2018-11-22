Göztepe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 26 Kasım Pazartesi günü lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Adama Traore'nin katılmadığı idmanda Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
22 Kasım 2018 Perşembe 15:31