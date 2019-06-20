20.06.2019 11:13
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Göztepe'de Murat Paluli bitti

Göztepe

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan Hatayspor'un sağ beki Murat Paluli ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayanHatayspor'un sağ bekiMurat Paluliile kesin olarak anlaşmaya vardı. Hatayspor'da 35 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı. Profesyonel kariyerineİskenderun Demir Çelikspor'da başlayan Murat,Körfezİskenderunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formalarını terletti.
Akhisarsporlu stoper CanerOsmanpaşa'yla da prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, yerli oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Caner ve Murat transferlerinde mutlu sona çok yaklaşan Göztepe'ninYeni Malatyaspor'dan sol kanatAdem Büyük'le de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Adem'inİzmir'de olduğu ve yönetimle görüşüp transferin resmileşeceği bildirildi. Göztepe, ErzurumsporluEmrah Başsan'la da görüşüp oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirecek.


- İzmir
Kaynak: DHA
Hatayspor,Murat Paluli,Spor

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