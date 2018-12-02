Göztepe'de Nazilli Hazırlıkları Başladı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Antalyaspor
maçında oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı kaydedildi.
Diğer oyuncuların ise 5'e 2 pas ve şut çalışmaları yaptıkları aktarıldı. Antrenmandan önce genç kaleci Eren Bilen'in doğum gününün kutlandığı ifade edildi.
Antalyaspor,Bayram Bektaş
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Axel Ngando, Deniz Kadah
ve Kerem Atakan Kesgin, takımdan ayrı çalıştı.
02 Aralık 2018 Pazar 19:52