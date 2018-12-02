02 Aralık 2018, 19:52
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Göztepe'de Nazilli Hazırlıkları Başladı

Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 4 Aralık Salı günü deplasmanda Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde  teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü  Antalyaspor maçında oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı kaydedildi.
Diğer oyuncuların ise 5'e 2 pas ve şut çalışmaları yaptıkları aktarıldı. Antrenmandan önce genç kaleci Eren Bilen'in doğum gününün kutlandığı  ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Axel Ngando, Deniz Kadah ve  Kerem Atakan Kesgin, takımdan ayrı çalıştı.
Antalyaspor,Bayram Bektaş

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