10 Aralık 2018, 17:31
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Göztepe, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 2.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Göztepe, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 2.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Teknik Direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi resmen başladı. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi resmen başladı. Son olarak bu sezon Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, imza törenin ardından Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımın başındaki ilk idmanına çıktı.

SON OLARAK KASIMPAŞA'YI ÇALIŞTIRIYORDU

Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında cuma günü Bornova Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. Kemal Özdeş kariyerinde Konyaspor, Manisaspor, Karşıyaka, Balıkesirspor Baltok ve Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:31



YORUMLAR (2)
EFEDAYI: Fenerbakçe''li yöneticilerde o zeka nerdeee. . .
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YAZIKLAR OLSUN KOCA: Bu adam fener alır diye ümit ettim yine senden akıllı bir yönetim ile dolu bir lig olduğu için sen ve yetersiz yönetim sayesinde inşallah fenerbahçe küme düşecek seni o stattan dışarı çıkmayacak hale getireceğiz
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