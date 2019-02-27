27 Şubat 2019, 11:55
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Göztepe, Taraftarları Trabzonsporlu Futbolcuları Alkışladığı İçin PFDK'ya Sevk Edildi

Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasında rakibini alkışlayan Göztepe taraftarları yüzünden İzmir ekibinin PFDK'ya sevk edilmesi camiayı şaşkına çevirdi.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'a tek golle kaybederken, sarı-kırmızılı taraftarların davranışı oldukça çok konuşuldu. Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i oyundan çıkarken, maç bitiminde de rakibini alkışlayan futbolseverler oldukça güzel görüntülere imza attı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepeli taraftarların bu davranışını överek, "Oynayanlar değil, alkışlayanlar büyük" ifadelerini kullanmıştı. Bordo-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından, " Karadeniz'in bir çocuğu olarak Ege'de gördüğüm nezaket benim için çok özeldi. Alkışları için Göztepe taraftarlarına teşekkürler" paylaşımını yapmıştı.

"NEDEN SEVK EDİLDİK?"

Göztepe'nin bu maçın ardından çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi hem camiayı hem de taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar, karşılaşmanın oldukça centilmence geçtiğini belirterek karara anlam veremediklerini söyledi. Trabzonspor resmi hesabı da karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür mesajı yayınlamıştı.

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
TARAFLI TARAFSIZ TARAFTAR: AYNI HAREKETİ BAŞAKŞEHİR YAPSA 3 GÜN HABERLERDE YAYIN YAPARSINIZ ÖVE ÖVE BİTİREMEZSİNİZ . GÖZTEPE TARAFTARI ALKIŞLIYOR TRABZONSPOR CAMİASI MİSAFİRPERVERLİK İÇİN TEŞEKKÜR EDERKEN BU NE ŞİMDİ ????
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DERİM: FUTBOL ŞİDDETTİR FUTBOL HOLİGANLIKTIR. . . FUTBOL ADAM BIÇAKLAMAKTIR. . . .
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DON PABLO : Alkışladıkları için değil çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk edilmiş doğru yazın haberi
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BOZKURT: Yıldırım Demirören gibi 10 koyun versen kaybedecek adamı TFF yaparsanız sonu bu olur.
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BİLEMİYORUM AMA: Göztepe yanlış yapmış sahaya çakı, çakmak atmıyan kendine taraftarım demesin??????
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