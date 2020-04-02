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Göztepe'de Poko formaya hasret kaldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Andre Poko bu sezon yaşadığı sakatlık kabusları nedeniyle formasına hasret kaldı.

02.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:16
Göztepe'de Poko formaya hasret kaldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Andre Poko bu sezon yaşadığı sakatlık kabusları nedeniyle formasına hasret kaldı.

Ligin 9'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında ciddi şekilde sakatlanıp yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Gabonlu futbolcu, o süreçten sonra sadece 2 maça çıkabildi. İkinci yarıda Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan Gabonlu toplam 69 dakika oynayabildi.Sezona formda başlamasına rağmen sakatlık kurbanı olan Poko, takımdan çok uzak kaldı. Yalnızca 10 maç oynayabilen deneyimli futbolcu şu an tamamen iyileşti. Çalışmalarını evinde sürdüren Andre Poko'nun koronavirüs salgınıyla süresiz ara verilen ligin başlamasını iple çektiği öğrenildi. Göz-Göz'e 2017-2018 sezonun devre arasında Karabükspor'dan transfer edilen Poko, ilk döneminde 14 maçta sarı kırmızılı formayı terletti. Geçen sezon ise 27 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kasımpaşa, Spor
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Haberler ›› Spor ››Göztepe'de Poko formaya hasret kaldı - Spor
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