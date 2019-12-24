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Göztepe'de sakat ve cezalılar can sıkıyor

SÜPER Lig'de Galatasaray'ı evinde 2-1 yenerek camiasını sevince boğan Göztepe, devrenin son haftasında pazar günü lider Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürken, cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu.

24.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:31 Göztepe'de sakat ve cezalılar can sıkıyor

SÜPER Lig'de 'ı evinde 2-1 yenerek camiasını sevince boğan Göztepe, devrenin son haftasında pazar günü lider Demir Grup 'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürken, cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu. Çıkışını sürdürmek isteyen Göz-Göz'de zorlu karşılaşma öncesi stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome cezalı duruma düştü. Tedavileri süren orta saha oyuncuları Poko ve Alpaslan'ın yanı sıra stoperler Atınç ve Hakan sakat. 

En kritik mevkilerinde birçok eksik bulunan Göz-Göz'te teknik direktör İlhan Palut'un idmanlarda sürekli arayış içinde olduğu ifade edildi. Genç teknik adamın savunmanın sağında Gassama'nın yerine Hatayspor'dan eski öğrencisi Murat Paluli'ye şans vereceği öğrenilirken, Alpaslan'ın iyileşmemesi durumunda Titi'nin yokluğunda Galatasaray maçında sol bek olarak oynayan Leo'nun stopere geçeceği ifade edildi. Cezası biten Berkan'ın ise Sivasspor karşısında sol bekteki yerini alacağı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut'un en büyük kararsızlığı santrforda yaşadığı dile getirildi. Jerome'un yokluğunda elinde Eren, Napoleoni ve Deniz gibi isimler bulunan genç teknik adam ileri uçta kimi oynatacağını henüz belirlemedi. Göztepe'ye geldiği günden bu yana Napoleoni'yi forvet arkası olarak görevlendiren ve İtalyan oyuncunun performansından bir hayli memnun kalan Palut'un santrforda Eren-Deniz ikilisinden birine forma vermesi bekleniyor.


- İzmir

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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