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Göztepe'de Sanneh imzaladı

Göztepe, son olarak Anderlecht forması giyen stoper Bubacarr Sanneh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

02.08.2019 13:40 Göztepe'de Sanneh imzaladı
Göztepe, son olarak Anderlecht forması giyen stoper Bubacarr Sanneh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Son olarak Anderlecht forması giyen defans oyuncusu Bubacarr Sanneh, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Göztepe için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayan Sanneh, 2014-2015 sezonunda Danimarka'nın Horsens takımına transfer oldu. Yine Danimarka'da Midtjylland forması giyen Gambiyalı oyuncu, son olarak geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Anderlecht'e transfer oldu. - İZMİR

Anderlecht, Danimarka, Spor

Kaynak: İHA

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