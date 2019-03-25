Göztepe'de Serdar Formayı Bırakmadı

Kaynak: DHA

SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından kümede kalma yolunda evinde Akhisarspor'la çok kritik karşılaşmaya çıkacak Göztepe'de devre arasında takıma dahil olan kanat oyuncusu Serdar Gürler, formayı bırakmadı. İspanya La Liga ekibi Huesca'dan 1.5 yıllığına kadroya dahil olan deneyimli futbolcu, 9 maçın 8'inde görev yapıp bankoların arasına girdi. Sadece deplasmanda 2-1 kaybedilen Kayserispor maçını kaçıran Serdar, toplam 622 dakika sahada kaldı.Sürati ve tekniği ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler, son 4 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Göztepe formasını 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası sınavında sırtına geçiren Serdar, 1 golle oynadı. Göztepe'nin yine ara dönemde Sporting Lizbon'dan transfer ettiği sol bek Agbenyenu ise tam istikrarı sağlayamadı. Toplam 5 maça çıkan Ganalı, ikinci yarıda sakatlıklardan kurtulamadı. Agbenyenu 5 maçta 406 dakika görev yapabildi.- İzmir