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Göztepe'de Tamer Tuna dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Göztepe'de alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Tamer Tuna görevinden istifa etti.

29.10.2019 12:24

Süper Lig'de milli aranın ardından üst üste önce Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1, ardından evinde Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tuna yönetimindeki Göztepe, Süper Lig'de 15. sırada bulunuyordu. İzmir temsilcisi Süper Lig'de 9 maçta 9 puan toplarken 8 gol atıp, kalesinde 11 gol gördü.

Göztepe resmi sitesinden yapılan açıklama;

Göztepe Kulübü, Tamer Tuna'nın istifa kararıyla ilgili, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Tamer Tuna istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan toplantının ardından Tamer Tuna'nın istifası kabul edilmiştir."açıklamasını yaptı.

SAMET AYBABA DA AYRILDI

Süper Lig'in bir diğer temsilcisi Kayserispor da dün Samet Aybaba istifa etmiş, yönetim ise Aybaba'nın istifa kararını onaylamıştı.

Samet Aybaba, 4-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna şu cevabı vermişti:

Biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı yok mu ekonomisi nedir. En çok devreye girenlerde dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda sorun, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri'de yönetici arkadaşlarla konuluş radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız.

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Göztepe'de Tamer Tuna dönemi sona erdi

Tamer Tuna, Spor

Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
MERAM:Fb ye yatan aykutta istifa
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TAM35:Mustafa Denizli gelmeli!
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SERGEN:Sira avcida ins
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FLASH TV YALÇIN ABİNİZ:Maliyeti ucuz teknik direktör getirirler etliye sütlüye karışmayacak , başkan ve yöneticilerin tanıdıkları oynayacak.
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AMA YANLIŞ YAPARLAR:ÜMİT ÖZAT YA KAYSERİ YA GÖZTEPE YE BENCE
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