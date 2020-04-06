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Göztepe'de Tripic ve Wilczek kapalı kutu

Dünyayı saran koronavirüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından bekleyişe geçen Süper Lig ekibi Göztepe, devre arasında transfer ettiği futbolcularından yararlanamadı.

06.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:53
Göztepe'de Tripic ve Wilczek kapalı kutu

Dünyayı saran koronavirüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından bekleyişe geçen Süper Lig ekibi Göztepe, devre arasında transfer ettiği futbolcularından yararlanamadı. Ocak ayında sol kanat Zlatko Tripic ve golcü Kamil Wilczek'e imza attıran sarı-kırmızılılar hem yaşanan sakatlıklar hem de lige verilen ara yüzünden oyuncular hakkında bir fikir elde edemedi. Göztepe'nin beklentileri yüksek tuttuğu Tripic geldiği gibi büyük şanssızlık yaşadı. Deneyimli futbolcu ilk kez Antalyaspor'la oynanan Süper Lig maçında 1 dakika forma giydi. Bu müsabakadan sonra yine Antalyaspor'a karşı bu defa Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş müsabakasına çıkıp gol de atan Hırvat asıllı Norveçli oyuncu ardından ciddi şekilde sakatlandı.Yaklaşık 5 hafta takımdan uzak kalan Tripic, iyileşse de düzenli olarak forma giyemedi. Norveç'in Viking takımından kadroya dahil edilen Zlatko Tripic toplam 5 resmi karşılaşmada sadece 168 dakika sahada kalabildi. Gol umudu olarak Danimarka ekibi Brondby'den alınan Wilczek de takıma tam uyum sağlayamadı. Göztepe'ye gelmeden önce Brondby'de 138 maçta 88 gol atan Polonyalı sarı-kırmızılılarda henüz siftah yapamadı. Süper Lig'de 8 maça çıkan 32 yaşındaki forvet yalnızca 3 kez on birde görev alıp 1 maçta 90 dakika oynayabildi. Toplam 310 dakika sahada kalan Wilczek skora katkıda bulunamadı. Liglerin ertelenmesinin ardından evlerinden çalışmalarını sürdüren iki oyuncunun sezonun geri kalanında nasıl performans sergileyeceği merak konusu oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Spor
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Haberler ›› Spor ››Göztepe'de Tripic ve Wilczek kapalı kutu - Spor
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