29.06.2019 15:01
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Göztepe'de veda sırası Borges'te

Göztepe

SPOR Toto Süper Lig'de gelecek sezon güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, orta saha oyuncusu Celso Borges'le vedalaşmaya hazırlanıyor.

SPOR Toto Süper Lig'de gelecek sezon güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, orta saha oyuncusu Celso Borges'le vedalaşmaya hazırlanıyor. Elde kalan ve bütçesini zorlayan yabancı futbolcularından golcü Ghilas ve stoper Grillo ile de yola devam etmeyecek sarı-kırmızılıların Borges'e gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Gold Cup'ta Kosta Rika Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcuya İspanya, Bulgaristan ve Ukrayna 'dan talipler olduğu vurgulandı.
Teknik direktör Tamer Tuna 'nın yeni sezon planları arasında yer almayan Borges'i de yollayıp rahat nefes almak isteyen yönetimin, tartışılan diğer yabancı futbolcu golcü Cameron Jerome'u ise takımda tutacağı ifade edildi. Geçen sezon Deportivo La Coruna 'dan bonservis bedeli ödenerek transfer edilen orta saha Borges, 32 karşılaşmada görev yapıp, 1 gol attı. Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle kızağa çekilen Kosta Rikalı ligde son 5 haftada toplam 39 dakika forma giyebildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Spor

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