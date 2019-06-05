Göztepe'de Yasin gidici

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddialı girmek için dış transferde hamlelerine erken başlayan Göztepe'de kanat oyuncusu Yasin Öztekin
'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.
Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan ve devre arasında Fenerbahçe
'nin kapısından dönen tecrübeli futbolcunun Beşiktaş
'la görüştüğü bildirildi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı
'nın da Yasin transferine onay verdiği iddia edilirken, siyah-beyazlıların Yasin'in yanı sıra Başkan Mehmet Sepil
'e de teklifi ilettiği vurgulandı. Sözleşmesi 2020 yılına kadar süren Yasin'i bonservis karşılığında göndermeye sıcak bakan yönetimin Beşiktaş'tan para artı iki oyuncu istediği de ileri sürüldü.
Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan Orkan Çınar
ve Cyle Larin isimlerinin üzerinde durduğu kaydedildi. Almanya
'nın Borusia Dortmund
takımında futbola başlayıp Türkiye
'de ilk olarak Gençlerbirliği
forması giyen 32 yaşındaki Yasin, Trabzonspor
, Kayserispor
ve Gaalatasaray'da oynadı. Özellikle Galatasaray
'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası
ve 2 Süper Kupa
sevinci yaşayan deneyimli kanat, Göztepe'de 26 maçta 8 gol atmayı başardı. Göz-Göz'ün devre arasında İspanya
'nın Huesca takımından kiraladığı Serdar Gürler
'in ise bonservisini alabilmek için çalışmalara başladığı açıklandı.
- İzmir
Kaynak: DHA
Yasin Öztekin
, Spor