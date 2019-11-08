Haberler » Spor » Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Spor

Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

08.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:30 Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, idmanın kalan bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu belirtildi.
Andre Poko ve Lamine Gassama'nın tedavilerinin devam ettiği, Hakan Çinemre ve Yusuf Talum'un çalışmalara takımdan ayrı devam ettiği bildirildi.
Göztepe'de cezalı Marcio Mossoro ile Bubacarr Sanneh bu hafta forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor, 10 Kasım, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:22   Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
20:20   Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
20:13   Özel Röportaj | Romain Hanskens
20:13   Ligue 1 notları #8
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
19:38   Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu!
17:38   Vedat Muriç'e milli davet
17:16   Malatya soyunma odasını basan Kasımpaşa kalecisinin gözündeki morluk dikkat çekti!
17:03   Yusuf Yazıcı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
8.11.2019 20:24:13