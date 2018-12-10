Göztepe Değirmeni

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:11

SPOR Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenildikten sonra teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayırıp Kemal Özdeş'le 1.5 yıllığına anlaşma sağlayan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, görevde olduğu 4.5 senede tam 8 teknik adam değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna 2014-15 sezonunda oturan Sepil, bu süreçte Suat Kaya, Metin Diyadin, Önder Özen, Mehmet Aurelio, Okan Buruk, Yılmaz Vural, Tamer Tuna ve Bayram Bektaş'la çalıştı. Göztepe 4.5 senelik Sepil döneminde sık sık çalıştırıcı değiştirse de 2. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başardı.Göz-Göz'de Sepil döneminde sadece Tamer Tuna 1 sezon boyunca çalışma fırsatı buldu. Şu an Menemen Belediyespor'da görev yapan Suat Kaya 2014-15'te 9 hafta sarı-kırmızılıların başında sahaya çıkarken, ardından dümeni Metin Diyadin'e devretti. Diyadin, o sezon Göztepe'yi şampiyon yapmayı başardı. Ancak Metin Diyadin'in Göztepe ile olan macerası da uzun ömürlü olamadı. Deneyimli teknik direktör 2015-16'da 1. Lig'de 20. hafta sonunda görevinden ayrıldı. Göztepe'de 22. haftada bu kez Önder Özen takımın başında sahaya çıktı. Ancak Özen de sadece 6 maç görevde kalabildi.Özden'in ayrılışının ardından Mehmet Aurelio kalan 7 haftada Göz-Göz'ün başına geçti. Ertesi sezona Okan Buruk'la başlayan Mehmet Sepil, istikrarı yine tutturamadı ve takımı Yılmaz Vural'a emanet etti. Vural'la 14 sene sonra Süper Lig'e adım atan İzmir ekibi devler arenasına Tamer Tuna ile başladı. Sepil döneminde Göztepe'de en fazla süre görevde kalan Tuna, bu yaz dönemi de Sivasspor'a giderken, Bayram Bektaş Göz-Göz'ün yeni hocası oldu. İnişli çıkışlı grafik sergileyen Bektaş 15. haftada sarı-kırmızılılara veda etti. Bayram Bektaş'ın gidişinin ardından son olarak Kasımpaşa'da çalışan Kemal Özdeş, Mehmet Sepil'in 9. tercihi oldu. - İzmir