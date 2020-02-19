Haberler » Spor » Göztepe'den 'algı operasyonu' açıklaması! - Spor

Göztepe'den 'algı operasyonu' açıklaması!

Beşiktaş'ın itirazı sonrası TFF'nin tekrar edilmemesi yönünde karar verdiği Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili hala algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını açıklayan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var.

19.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:43Göztepe'den 'algı operasyonu' açıklaması!
'ın itirazı sonrası TFF'nin tekrar edilmemesi yönünde karar verdiği Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili hala algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını açıklayan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık buna saygı duyulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin 2-1 kazandığı ancak Beşiktaş'ın kural hatası nedeniyle itiraz ettiği ve TFF'nin mücadalenin tekrar edilmemesi yönünde karar verdiği maçla ilgili açıklama yapan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "TFF'nin raporu bizde yok. Bunu bilemeyiz ama herkes şunun farkındadır ki bir süredir algı operasyonu çalışması yapılıyor. Maç tekrarı dünya tarihinde oldukça ender görülen bir karardır. Kaldı ki böyle bir pozisyon nedeniyle maç tekrarının emsali yoktur. Gelişen teknolojilerle birlikte böyle bir tekrar yapılması oldukça komik ve futbolun ruhuna aykırıdır" dedi.

"Pozisyonun bu noktalara gelmesi gereksiz bir süreçtir"

Göztepe - Beşiktaş maçının tekrar edilmesi konusunda bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını ifade eden Papatya, "Her zaman dediğimiz gibi maç sahada kazanılır. Bizim oynadığımız karşılaşma da sahada oynanmış ve bitmiştir. Bu süreçlerin bu kadar uzun sürmesi ve hala konuşuluyor olması çok anlamsız. Bu pozisyonun bu noktalara gelmesi bile oldukça gereksiz bir süreçtir" diye konuştu.

"Hakemin düdüğü çalar, iş biter"

Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri mücadeleyi hak ederek kazandıklarını vurgulayan Papatya, "Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık buna saygı duyulmasını istiyoruz. Hakemin düdüğü çalar, iş biter" dedi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
19.02.2020 14:29:39