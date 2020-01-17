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Göztepe'den ayakta seyirci açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ayakta seyirci uygulamasına geçilmesiyle birlikte Gürsel Aksel Spor ve Sağlık Yaşam Merkezi'nin kapasitesinin Beşiktaş maçının ardından 25 bine çıkacağını açıkladı.

17.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:44Göztepe'den ayakta seyirci açıklaması
– Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ayakta seyirci uygulamasına geçilmesiyle birlikte Gürsel Aksel ve Sağlık Yaşam Merkezi'nin kapasitesinin maçının ardından 25 bine çıkacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 6222 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin ardından statlarda kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesinin önünün açıldığı, TFF'nin Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yaptığı değişiklikle bunun artık gerçekleştiği bildirildi.

Bu talimat değişikliği olmadığı için Gürsel Aksel Spor ve Sagˆlıklı Yas¸am Merkezi'nde kale arkası tribününe gec¸ici koltuklar takıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günkü Beşiktaş maçına yetişmediği için bu müsabakanın ardından geçici güney kale arkası tribündeki geçici koltuklar ve o tribünde ayakta seyirci uygulamasına geçilecek. Bu değişiklikle kapasite 20 binden 25 bine çıkacak. İlerleyen dönemde ihtiyaç halinde diğer kale arkası tribündeki koltuklar da kaldırılabilir."


- İzmir

Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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