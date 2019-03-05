Göztepe'den Biletlere İndirim

Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Göztepe, sezonun kalan kısmında, 'Kenetlenme Vakti' sloganıyla iç saha bilet fiyatlarında indirime gitti. Bornova
Stadı'nda kalan iç saha maçlarında Kasımpaşa
, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Antalyaspor
, Demir Grup Sivasspor
ve Ankaragücü
ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda, VIP Tribünü 161, numaralı tribünü 108, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak revize edildi. Maraton tribününün tamamı ise sezon başında kombine olarak satılmıştı. - İzmir
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Kaynak: DHA