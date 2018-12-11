11 Aralık 2018, 18:03
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Göztepe'den "Bir Atkı Bir Oyuncak" Kampanyası

Göztepe

Göztepe Kulübünün Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile ortaklaşa yapacağı "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası ile Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler, köy okullarında okuyan ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunda Atiker  Konyaspor ile oynanan maçta toplanan atkı ve oyuncakların, ihtiyaç sahiplerine  ulaştığı belirtildi.
Göztepe taraftarının bir kez daha göreve çağrıldığının aktarıldığı  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"14 Aralık Cuma günü oynayacağımız Bursaspor maçında Bornova Stadı  çevresine kurulacak stantlardaki Kızılay görevlilerine ürünlerinizi bırakarak bu  kampanyaya destek olabilirsiniz. Göztepe armalı ürünlerimiz, bu kampanya ile  Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak ve minik  dostlarımızın ısınmasına yardımcı olacak. Dilerseniz elinizde bulunan ya da maç  öncesinde stadyum önünde yer alacak GÖZGÖZ Karavan'dan alacağınız atkı, bere,  eldiven, oyuncak gibi ürünleri, stat çevresinde kurulacak olan Kızılay  noktalarına teslim edebilirsiniz."
14 Aralık,Kızılay

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